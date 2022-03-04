Ще теперішній власник Челсі Роман Абрамович, схоже, є причетним до сотень смертей на території України внаслідок російського вторгнення.

Мільярдер володів часткою (28,64%) компанії, що зареєстрована на Віргінських островах. Вона виробляла сталь для танків, які вдерлися в Україну 24 лютого, інформує Daily Mail.

Абрамович розпочав перемовини з потенційним покупцем Челсі – все може завершитись дуже скоро

За вісім днів до нападу на нашу територію Абрамович через офшори передав компанії власні акції, а свої доходи перерахував безпосередньо на особистий рахунок. Це все було зроблено для того, щоб підприємство Євраз стало менш вразливим до санкцій, які продовжують накладати на росіян.

Abramovich had to be sanctioned first. He had to be sanctioned months, years ago. He owned steel plant whose materials are used to make the TANKS which are invading Ukraine right now. He had sold shares 8 days before invasion. @dkaleniuk https://t.co/SwBrlSDULw — AntAC (@ANTAC_ua) March 3, 2022

Романа вважають давнім соратником Путіна. Щоправда, найближче оточення бізнесмена спростовує підтримку війн, розв'язаних президентом країни-окупантки. Навіть зараз 55-річний росіянин нібито бере участь у перемовинах щодо встановлення миру в Україні.

Окрім цього, розслідувачі намагаються з'ясувати, чи володіє Абрамович акціями Роснефти, в яку він вклав 225 мільйонів фунтів у 2006-му. Саме ця компанія є основним постачальником палива для загарбницької армії.

Зараз на олігарха накладені певні санкції, він вже оголосив про продаж свого дітища під назвою Челсі. За нього Абрамович хоче виручити понад 5 млрд фунтів.

Росія напала на Україну: Маліновський "виховує" росіянина, крик відчаю Коноплянки, Лапорта заговорив українською (LIVE)