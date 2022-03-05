"Добро переможе зло": емоційне відео від Спаллетті й гравців Наполі із закликом зупинити війну
Неаполітанський клуб виступив за припинення війни на території України, яку розв'язав Путін.
Футболісти "блакитних" разом із головним тренером Лучано Спаллетті записали відеозвернення кількома мова із єдиним закликом – зупинити війну.
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"Ми живемо в небезпечний та драматичний час, тому всі разом повинні закликати до миру. Це може допомогти в усвідомленні того, що відбувається. Сподіваємось, що скоро добро переможе зло", – йдеться у дописі Наполі до відео.
Раніше неаполітанці анонсували продаж спеціальної форми на аукціоні, а виручені кошти з нього підуть на підтримку біженців з України.
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