Футболісти "блакитних" разом із головним тренером Лучано Спаллетті записали відеозвернення кількома мова із єдиним закликом – зупинити війну.

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"Ми живемо в небезпечний та драматичний час, тому всі разом повинні закликати до миру. Це може допомогти в усвідомленні того, що відбувається. Сподіваємось, що скоро добро переможе зло", – йдеться у дописі Наполі до відео.

Viviamo un momento pericoloso e drammatico e noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un messaggio di pace. Può servire ad alimentare la consapevolezza di quanto stia accadendo.

Nella speranza che dal male trionfi presto il bene.#StopWar #SvegliamoLaPace pic.twitter.com/rtWZPyPSeL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 5, 2022

Раніше неаполітанці анонсували продаж спеціальної форми на аукціоні, а виручені кошти з нього підуть на підтримку біженців з України.

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