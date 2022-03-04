Прихильники "блаугранас" в Україні взяли зброю в руки та захищають наші суверенні землі від загарбницької армії Володимира Путіна.

"Сьогодні Україна веде війну проти російських військ. Ворог нищить міста та вбиває мирне населення європейської країни України. Всі члени київського фан-клубу Барселони стали на захист своїх землі, сімей, людей, цінностей демократичного й цивілізованого світу. Дякуємо за підтримку та розуміння!

Лапорта українською мовою закликав зупинити війну – відео промови президента Барселони

Президент України Володимир Зеленський запросив волонтерів з інших країн приєднуватись до оборони демократії, миру та безпеки в Європі й світі. Всі охочі можуть боротись пліч-о-пліч з українцями проти терористичної держави 21 століття. Громадяни вже 16 країн зголосились вступати у Міжнародний легіон територіальної оборони України.

Об'єднуйтесь, щоб захистити Україну! Разом ми перемогли Гітлера, разом переможемо і Путіна. Будемо сподіватись, що, коли війна закінчиться, знову насолоджуватимемося футбольними матчами на стадіонах Барселони, Києва, Донецька і Криму", – йдеться в дописах фан-клубу "Леопарди".

Вболівальники іспанського гранда опублікували дві світлини в Instagram – на фоні синьо-гранатових і синьо-жовтих прапорів красується зброя та наш захисник.

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