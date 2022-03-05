"Я сподівався, що Шахтар більше нам допоможе. Що нас не змусять повернутись в Україну, розумієте? Ми бачили новини та розуміли, що війна буде. Клуб завжди казав, що нічого не буде і повернутися легко. Але було ясно, що це станеться. Я сподівався не повернутися в Україну, залишитися в Туреччині чи поїхати до Бразилії.

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Рішення щодо майбутнього ще не ухвалене. Клуб виплатив місячну зарплату, і тепер залишається чекати на щось хороше для них і для нас. Не час втрачати голову. Наші агенти поговорять із Шахтарем найближчим часом. Побачимо, що станеться. Зараз час молитись і сподіватися, що все це закінчиться. Але після того, що я пережив в Україні останніми днями, я сподіваюся, що більше туди не повернуся", – наводить слова Антоніо O Jogo.

Нагадаємо, 25 лютого повинна була починатися друга половина сезону УПЛ, однак днем раніше російські окупанти вдерлися на територію України, розв'язавши ганебну війну.

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