Фехервар серед європейських клубів зараз може похизуватись ледь не найбільшою кількістю гравців з України.

Кубок Угорщини, 1/4 фіналу

Дьйор – Фехервар – 2:1

Голи: Кіш, 71, Фаркаш, 90+2 (пен.) – Петряк, 43

Вилучення: Фіоло, 72 (Ф)

Фехервар зустрічався з Дьйором, який іде лише середняком другого дивізіону. Петряк і Лєднєв вийшли у основі гостей, а Макаренко та Шабанов залишились у запасі.

"Готовий і танк купити": Петряк підтримує армію і прихистив вдома 8 людей з України

Саме Іван відкрив рахунок перед відпочинком. Петряк могутнім ударом з лінії карного мачданчика поцілив у дев'ятку воріт Дьйора (відео за посиланням). Усі четверо українців зібралися святкувати, показуючи гасла на підтримку України та проти війни.

На жаль, це був останній успіх Фехервара у матчі. На 71-й хвилині Кіш зрівняв рахунок, а Фіоло дуже скоро залишив фаворита у меншості. Фаркаш довершив сенсацію, реалізувавши пенальті у компенсований час.

Росія напала на Україну: прохання перенести матч зі Шотландією, масові втечі від окупанта, покарання Білорусі