Наставник Аксу Руслан Костишин також зробив жест на підтримку рідної України у війні з російськими окупантами.

На матч 1-го туру чемпіонату Казахстану між Аксу та Атирау на чолі нового клубу вперше вийшов Руслан Костишин.

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Наставник одягнув футболку збірної України поверх куртки, продемонструвавши таким чином єдність з українським народом.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога, який тепер став атакувати цивільних людей.

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