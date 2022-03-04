Півзахисник Артем Полярус вирішив не затримуватися у чемпіонаті країни-окупанта.

Ахмат на своєму офіційному сайті оголосив про достроковий розрив контракту з 29-річним українцем. Причина – вже класичні "сімейні обставини".

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Полярус виступав у Росії з 2019 року. Спочатку були Хімки, а у жовтні 2020-го він підписав контракт з Ахматом, яким опікується глава Чечні Рамзан Кадиров. У складі грозненців півзахисник провів 26 матчів, оформивши 3 голи та 3 асисти.

Нагадаємо, з 24 лютого Росія віроломно веде війну і обстрілює міста на території України. Деякі футбольні "годувальники" таки прозріли, розриваючи контракти з клубами країни-окупанта.

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