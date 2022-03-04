Аліна Буяльська жорстко звернулася до футбольних блазнів Путіна, які воліють не помічати скоєні злочини в Україні.

Дружина хавбека Динамо в Instagram опублікувала відео із закликом до висловлення чіткої позиції з боку російських футболістів.

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"Чому ви мовчите??!! Яйця на камеру показувати вмієте, а язик в дупі Путіна тримаєте!" – емоційно додала від себе Аліна.

Додамо, що жоден з чинних російських футболістів різко не засудив дії Путіна. Максимум, який "вичавили" Смолов та ще кілька осіб – безбарвне "нет войне".

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