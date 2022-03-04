"Хочу звернутися до росіян. Я народився в Єнакієвому, місто в Донецькій області України. Батько – росіянин, мати – українка. Я жив у Донецьку, а у 2008 році переїхав до Києва. Я – російськомовний українець.

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Я можу підтвердити: ніколи в Україні мені ніхто не вказував, якою мовою говорити, в яку церкву ходити. Мене знають і у Донецьку, і скрізь на Донеччині. Тому всі ці казки, які вигадують росіяни, – це у прямому розумінні казки", – зазначив Денисов у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога, який тепер став атакувати цивільних людей.

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