Харків чи не найбільше постраждав від снарядів та ракет російських загарбників. Тамтешній клуб ухвалив рішення допомагати волонтерам.

"Усі наявні речі бренду MTLST (теплі костюми, шкарпетки, шапки, костюми з бавовни) для дорослих та дітей, брендований одяг фірми Joma, а саме спортивні костюми, теплі куртки, шарфи, шкарпетки, шапки, футбольний клуб Металіст передає волонтерам.

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Вони доставлять їх тим, хто був змушений покинути свої домівки та ховатися від обстрілів у холодному метро та підвалах. Дорослий теплий одяг ми також передаємо на потреби міста", – йдеться у дописі Металіста в соцмережах.

Раніше Олександр Ярославський заявив, що виручені від продажу яхти кошти підуть на відновлення Харкова. Також його компанія DCH перечислила в бюджет міста 25 мільйонів євро.

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