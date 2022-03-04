Металіст передає брендований клубний одяг волонтерам
Харків чи не найбільше постраждав від снарядів та ракет російських загарбників. Тамтешній клуб ухвалив рішення допомагати волонтерам.
"Усі наявні речі бренду MTLST (теплі костюми, шкарпетки, шапки, костюми з бавовни) для дорослих та дітей, брендований одяг фірми Joma, а саме спортивні костюми, теплі куртки, шарфи, шкарпетки, шапки, футбольний клуб Металіст передає волонтерам.
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Вони доставлять їх тим, хто був змушений покинути свої домівки та ховатися від обстрілів у холодному метро та підвалах. Дорослий теплий одяг ми також передаємо на потреби міста", – йдеться у дописі Металіста в соцмережах.
Раніше Олександр Ярославський заявив, що виручені від продажу яхти кошти підуть на відновлення Харкова. Також його компанія DCH перечислила в бюджет міста 25 мільйонів євро.
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