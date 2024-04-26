Український кіпер мав шанс перебратися зі Зорі не в мадридський Реал, а в Сосьєдад, розповідає Relevo.

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Баски кілька місяців стежили за перспективним воротарем і остаточно вирішили підписувати після матчу ЛЄ проти Атлетіка у вересні 2017-го. Лунін провів розкішну гру, дозволивши Зорі втримати мінімальну перемогу на Сан-Мамесі. Представники Реала Сосьєдад вилетіли в Україну для переговорів з луганцями. Сторони зійшлися на сумі в 3 млн євро, але офіційне підписання документів відклали на літо-2018.

Це виявилося фатальною помилкою Сосьєдада. Чудовий сезон Луніна привернув увагу інших клубів – Наполі, Ліверпуль, Зальцбург. Зоря радісно влаштувала аукціон, який виграв Реал. Мадрид запропонував 10 млн євро з урахуванням бонусів. Андрій довго сидів у запасі, проходив оренди, але зараз знову змусив усю Іспанію говорити про свій великий потенціал.

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