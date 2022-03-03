Найближчим часом ФІФА надасть легіонерам РПЛ дозвіл розривати контракти з клубами без наслідків, повідомляє SportskeNovosti з посиланням на Jutarnij List.

Агонія окупанта – Росія благає Лозанну захистити її футбол, який пішов слідом за воєнним кораблем

Розірвавши контракт з командою РПЛ, футболіст зможе приєднатися до будь-якого клубу світу, попри закриті трансферні вікна. ФІФА та УЄФА зробить виняток для тих, хто хоче залишити Росію.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

Росія напала на Україну: прохання перенести матч зі Шотландією, масові втечі від окупанта, покарання Білорусі (LIVE)