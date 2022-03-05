Перед поєдинком Баварія провела одразу кілька акцій на підтримку українського народу. В центральному колі розгорнули банер з написом "Стоп війні", гравці обох команд вийшли у синіх та жовтах куртках, а усі екрани, рекламні щити, кутові прапорці та капітанські пов'язки були в синьо-жовтих кольорах.

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"Дуже важко зосередитися на футбольних справах з усіма жахливими картинами війни, які ми щодня спостерігаємо з України. Ми ніколи не думали, що знову побачимо щось подібне в Європі. Ця війна має припинитися. Наші думки з народом України", – цитує слова генерального директора Баварії Олівера Кана офіційний сайт клубу.

Окрім цього, Альянц-Арена – домашній стадіон Баварії – підсвічена у синьо-жовті кольори на знак солідарності з Украною.

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