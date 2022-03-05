"Андрій тренується, але не поїде з нами на матч проти Ліверпуля. Не думаю, що він достатньо готовий. Ми хочемо дати йому всі можливості зробити все, що він може, для своєї родини та країни. Думаю, він просто відчуває себе трохи заплутаним у ситуації, яка склалася зараз.

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Відчуваю себе безпорадним. Це стосується не лише мене як тренера, а і як представника своєї країни. Думаю, ми всі відчуваємо, ніби нічого не можемо зробити. Можемо лише надати Ярмоленку повну підтримку. Постійно запитуємо, чи можемо щось зробити.

Розмовляв з Андрієм сьогодні вранці протягом 20 хвилин про це і намагався поставити кілька запитань про те, що відбувається. Але це справді важко, тому що ніхто ніколи раніше не був у таких обставинах. Сподіваюся, я ніколи не опинюся в них знову.

Потрапляючи на тренування, Ярмоленко іноді відчуває себе трохи краще. Ми намагаємося дати йому трохи відпочинку, але також хочемо зробити все можливе для нього та його сім’ї", – цитує Мойєса Football365.

Нагадаємо, виїзний поєдинок проти Ліверпуля в рамках 28-го туру Вест Хем проведе сьогодні, 5 березня. Початок зустрічі о 19:30.

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