"Наша Україна сильна та незалежна. Прошу у всього руського народу припинити цю війну.

Вернидуб: Люди називали Зеленського клоуном, але він показав, що є справжнім лідером

Гинуть мирні жителі, діти! У нас був мир і спокій, поки не прийшли ви! Ми просимо мирного неба над головою. Слава Україні", – написав Корнієнко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 10-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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