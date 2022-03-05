Фанати Олександрії вийшли на мітинг проти російської окупації Херсона
Футбольні фанати, як завжди, є невід'ємною частиною важливих подій в історії України. Зараз дехто з них відстоює наш Херсон.
Нещодавно російські війська захопили Херсон, але місцеві жителі не згодні жити під путінським загарбницьким режимом і російським прапором.
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Сьогодні тисячі херсонців зі синьо-жовтими стягами вийшли на мітинг проти окупації. За повідомленнями очевидців, їм навіть вдалось голіруч прогнати російську армію з центра міста. Взяли участь у цьому і фанати Олександрії. Відповідне фото з'явились у мережі.
Нагадаємо, вже триває 10-та доба війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському загарбнику і посилати його у напрямі до військового корабля.
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