Футбольні фанати, як завжди, є невід'ємною частиною важливих подій в історії України. Зараз дехто з них відстоює наш Херсон.

Нещодавно російські війська захопили Херсон, але місцеві жителі не згодні жити під путінським загарбницьким режимом і російським прапором.

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Сьогодні тисячі херсонців зі синьо-жовтими стягами вийшли на мітинг проти окупації. За повідомленнями очевидців, їм навіть вдалось голіруч прогнати російську армію з центра міста. Взяли участь у цьому і фанати Олександрії. Відповідне фото з'явились у мережі.

FC Oleksandriya fans showing their support for Ukraine in RU occupied Kherson this morning pic.twitter.com/q7F1gLDLuN — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 5, 2022

Нагадаємо, вже триває 10-та доба війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському загарбнику і посилати його у напрямі до військового корабля.

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