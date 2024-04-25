Зазвичай, коли мова заходить про цікаві футбольні історії, то у фокус потрапляють голи або великі перемоги. Але не можна залишати поза увагою тих, хто подекуди робить неможливе, аби врятувати команду та подарувати партнерам шанс на ще одну помилку.

Словенському голкіперу Яну Облаку вдалося пройти важкий шлях із рідного міста Крань до Мадрида та місця у списку найкращих воротарів сучасності. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про вечір голкіпера у софітах.

Болючий програш, майбутній фіналіст і затьмарена слава: як Рауль першим подолав позначку у 100 матчів в ЛЧ

Вихованець Олімпії вояжем через Португалію потрапив до Атлетіко, кольори якого напевно захищатиме до кінця своєї кар'єри. Двічі йому доводилося грати у фіналі Ліги чемпіонів, але кожного разу Реал ставав злим генієм "матрацників". На європейській арені мадридське дербі наче немає альтернативних варіантів завершення.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Однак словенцю таки вдалося залишити свій слід в історії найсильніших команд Європи. Можливо, не зовсім такий, який йому хотілося б, проте цей момент він та його шанувальники будуть з усмішкою переглядати ще дуже довго.

В сезоні 2016/17 у першому раунді плей-офф доля звела леверкузенський Байєр та мадридський Атлетіко. Без Хаві Алонсо фармацевти ще не були тією грізною силою, якою стали зараз, однак на цьому етапі в турнірі не буває слабких команд.

На Бай-арені доля була прихильнішою до гостей, у ворота Лєно влітав ледь не кожен удар. Облак теж не зберіг ворота сухими, але відіграв надійніше – 2:4 на користь Атлетіко, коли правило виїзного гола ще працювало. На Вісенте Кальдерон захист Атлетіко діяв надійніше, тож у шалену перемогу Байєра вже мало хто вірив. Але у футболі чудес вистачає.

Байєр влаштував облогу воріт Облака, але м'яч не хотів влітати у сітку словенця. Тут питання у везінні – той ніколи не скаржився на брак майстерності, а в тому ж матчі продемонстрував її вершину: потрійний сейв, про який мріє кожен страж воріт. Ось як це було:

Після такого навіть гравці Байєра опустили руки. Атлетіко "докатав" матч на нулі та пішов далі.

Втім, зовсім скоро Облак постраждає від хет-трика. У півфіналі нестримний Кріштіану Роналду розписувався у воротах словенця хет-триком. Знову крах мрії, і знову винен Реал. Фортуна робить подарунки, але потім сама ж все і врівноважує. Хоча з Реалом це, схоже, не працює.