Дортмундська Борусія активно допомагає постраждалим під час загарбницької війни в Україні.

Футболісти "джмелів", працівники клубу та його уболівальники організували масштабний збір коштів на допомогу українцям. Результат – 160 тонн медикаментів вже були відправлені в Україну неурядовою організацією Libereco, повідомляє Ruhr Nachrichten.

Лапорта українською мовою закликав зупинити війну – відео промови президента Барселони

"Ми тільки на початку великої хвилі людей, які потребують нашої підтримки та солідарності – як у еміграції та і у своїй країні. Сім'я BVB працює", – йдеться у заяві Борусії.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

Росія напала на Україну: прохання перенести матч зі Шотландією, масові втечі від окупанта, покарання Білорусі (LIVE)