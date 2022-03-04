"Ми готові прийняти українських біженців та провести матчі. Я погано переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність.

Дружина зірки Інтера привезла цілу машину із гуманітарною допомогою українцям – Маліновський розкрив прізвище

Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації. Ми об’єднані та послідовні, бо кричимо "ні" війні", – наводить слова Гравіни журналіст Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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