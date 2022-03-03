Динамо і уявити не могло, що підготовку до другої половини сезону перерве жахливе вторгнення Росії.

Кияни були на фінальній стадії оформлення трансферу 20-річного вінгера Габріела Перейри, інформує UOL Esporte.

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Динамо надіслало Корінтіансу офіційний запит (фото внизу), пропонуючи 4 млн євро. Бразильців така сума цілком влаштувала, тому вони дали зелене світло для узгодження особистого контракту і медогляду. Перейра разом зі своїми агентами мав бути у Києві 25 лютого, однак зранку 24-го весь світ сколихнула звістка про ганебне вторгнення Росії на територію України.

Очікується, що тепер вінгер Корінтіанса приєднається до Нью-Йорк Сіті за ті ж 4 млн євро. У минулому сезоні Перейра провів 33 матчі, в яких оформив 2 голи та один асист.

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