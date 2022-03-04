З України продовжують виїжджати іноземні футболісти через підступний наступ росіян на територію нашої держави.

Слідом за легіонерами Динамо та Шахтаря з України виїхали бразильські представники Металіста 1925, Ворскли та Інгульця, повідомляє Facebook-сторінка харківського клубу.

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Металіст 1925 повідомив, що Дерек, Фабінью та Марлісон разом з Лукасом Рангелем (Ворскла) та Жоао Вільямом (Інгулець) вже прибули до Бразилії.

Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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