Вінгер "гірників" Педрінью через війну в Україні всерйоз роздумує над достроковим відходом із Шахтаря.

23-річний футболіст оцінює можливість розірвання контракту з донецьким клубом, інформує Torcedores з посиланням на слова агента Вілла Дантаса.

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Зараз менеджер вивчає всі можливі варіанти продовження кар'єри. Предметний інтерес до Педрінью є з боку Порту, найближчими днями ситуація має прояснитись. Також бразильця хотіли б бачити у своїх рядах Ботафого, Палмейрас, Сан-Паулу та Корінтіанс.

Нагадаємо, Шахтар придбав Педрінью у Бенфіки влітку за 18 мільйонів євро. Відтоді він провів 19 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

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