Лише 2 березня російський мільярдер ухвалив рішення продати лондонський клуб, а вже є перший охочий його придбати. Це американсько-швейцарський консорціум, інформує журналіст Нікола Імфельд.

"Нічого не зміниться, поки Путін на своєму місці": директор АПЛ – про рішення Абрамовича продати Челсі

Наразі тривають перемовини з нинішнім власником Челсі Романом Абрамовичем, який хоче швидко позбутись свого активу. Якщо цими вихідними буде прогрес у переговорах, про продаж можуть оголосити вже в понеділок, 7 березня.

Нагадаємо, Абрамович опинився під санкціями як один із поплічників президента Росії. Після вторгнення загарбницьких військ в Україну становище бізнесмена погіршилося.

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