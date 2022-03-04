Англійська Прем'єр-ліга стоїть на боці правди і добра у війні з Російською Федерацією та режимом Володимира Путіна.

Протягом тижня тривали дискусії між керівниками АПЛ щодо інформаційної боротьби з російською пропагандою, інформує Daily Mail. Все через розгортання війни путінським режим проти нашої незалежної держави.

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Було вирішено, що під час трансляції матчів у Росії будуть включені проукраїнські та антивоєнні повідомлення, а також заклики до встановлення миру. Очікується, що капітани клубів одягнуть жовті та сині пов'язки, а на великих екранах стадіонів транслюватиметься напис "Футбол разом" на фоні українського прапора.

АПЛ також розглядає питання виходу з російського ринку та розірвання чи призупинення контракту на території країни-окупанта. Рішення буде ухвалене під час зустрічі клубів у вівторок. Чинна угода з Матч ТВ розрахована до кінця сезону, а наступна – на 6 років і на суму в 41 мільйон фунтів.

Відповідні наміри підтвердив виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс: "Очевидно, що це питання вивчається. Ми дуже уважно розглянемо питання призупинення чи розірвання контракту. Це все відбувається просто зараз і ситуація швидко змінюється".

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