Відтепер окупанти не зможуть насолодитись грою Мбаппе, Мессі та інших зірок.

Мессі, Мбаппе та Неймар / фото з відкритих джерел

Професійна футбольна ліга Франції на офіційному сайті заявила про призупинення контракту з російським транслятором "Матч ТВ".

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Таким чином, з 4 березня росіяни не зможуть побачити поєдинки французької першості. Подібне рішення планує ухвалити і АПЛ.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Росія та її футбол зазнали серйозних санкцій. Відібрано право на фінал ЛЧ, клуби і збірні відсторонені від міжнародних матчів, тренери з гравцями тікають з країни-агресора, а російські олігархи втратили мільйони доларів.

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