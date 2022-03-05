У коментарях в Instagram до 21-річного хавбека звернувся прихильник Російської Федерації та її очільника Володимира Путіна.

Мудрик зробив патріотичну заяву, порівнявши "расєю" та Україну

"Накипіло! Вам давно уже була б п*зда, просто він щадить мирне населення, які ні в чому не винні! Тому все йде за планом. P.S. На всі санкції мені особисто начхати! Ми – росіяни, з нами Бог", – написав жертва російської пропаганди.

Михайло Мудрик у відповідь був жорстким: "Ти що, єба**тий? Щоб у твоєму селі все так спокійно було, як в Україні".

Нагадаємо, вже триває 10-та доба війни. Українські військові продовжують мужньо давати відсіч російському загарбнику і посилати його у напрямі до військового корабля.

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