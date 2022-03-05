Колишній воротар Динамо, Дніпра та низки українських клубів Святослав Сирота зі зброєю в руках захищає батьківщину від російського окупанта.

"Я на місці, у Збройних силах України. Коли зможу – щось запишу. Зараз не можу.

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Нам усім перемоги, залишитися живими та... закрийте небо", – написав Сирота на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Святослав – вихованець Динамо, за яке дебютував у 1992 році. Встиг пограти за Верес, Дніпро, тернопільську Ниву, іжевський Газовик-Газпром та узбецький Дустлік. Був спортивним директором молдавської Зорі (Бєльци) та віце-президентом грузинського Зугдіді. З 2008 по 2010 роки обіймав посаду президента Професіональної футбольної ліги України.

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