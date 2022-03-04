Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський категорично висловився щодо земляків, які виступали чи продовжують виступати в Росії на 9-й день війни.

"Я вважаю, що хлопці, які покинули російські клуби, вчинили правильно. Андрій Воронін вчинив як одесит та патріот країни, який багато віддав Україні. Він дуже любить Одесу, я це знаю.

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Тимощук? Треба запитати в нього самого. Важко щось коментувати, але для мене це дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але вважаю, що це неправильно.

Не знаю, як він із цим житиме, але він більше не легенда українського футболу, це сто відсотків. За ці дні про його заслуги вже всі забули", – резюмував Маліновський в інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук, який є рекордсменом збірної України за кількістю офіційних матчів (144), досі перебуває на контракті у Зеніті, хоча навіть Ракицький вже "прозрів" і покинув пітерський клуб.

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