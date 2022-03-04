"Ніхто не очікував, що у Європі розпочнеться така війна. Я 48 годин розмовляв із гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну. Ми на зв'язку 24 години на добу.

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Я звертався до урядів за допомогою, але вони не завжди можуть, бо не можна гарантувати безпеку. Важко передати, наскільки жорсткими були ці переговори. Один із футболістів виїхав з України і прибув до мене додому. Зі свого боку ми докладаємо всіх зусиль. Сподіваюся, війна і це божевілля закінчаться якнайшвидше", – цитує Чеферіна СОРЕ.

Нагадаємо, Росія розпочала підле вторгнення в Україну ранком 24-го лютого.

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