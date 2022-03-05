Анатолій Тимощук не буде платити аліменти на користь екс-дружини і доньок через застосування країнами ЄС санкцій проти Росії. Про це повідомив юрист тренера Зеніта.

"Де ви, дві ганчірки обіс*ані?": Алієв жорстко наїхав на Тимощука та Ордеця, які досі залишаються у Росії

"Шановні колеги. У зв'язку з санкціями проти РФ, які стосуються фінансових операцій, повідомляємо, що наш клієнт, ймовірно, не зможе сплачувати аліменти на користь доньок Ної та Мії (2010 рік народження – прим. "Футбол 24") впродовж терміну дії цих санкцій", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, екс-капітан і рекордсмен за кількістю матчів у збірній України досі не відреагував на початок війни, яку Росія нахабно розв'язала на нашій землі. Низка футболістів вже розкритикували свого колишнього колегу, але Тимощук продовжує спокійно працювати в Росії та вдає, що в нього все в порядку. Ну, або ж просто розівчився як писати, так і розмовляти.

Росія напала на Україну: Ахметов назвав Путіна воєнним злочинцем, фани Олександрії проти окупанта в Херсоні (LIVE)