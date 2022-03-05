Бразильські легіонери Шахтаря шукають можливості для працевлаштування в інших клубах.

Фламенго всерйоз цікавиться захисником Шахтаря Додо, повідомляє BlazeTrends.

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23-річний бразильський захисник шукає варіанти в Європі, оскільки не хоче продовжувати виступати у донецькому клубі через війну з Росією. Фламенго спробує переконати його повернутися до місцевої Серії А, щоб захищати свої кольори до кінця сезону.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до бразильця з боку мадридського Реала та Роми.

Нагадаємо, контракт Додо з Шахтарем чинний до 31 серпня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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