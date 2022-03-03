Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Украина продолжает борьбу, а цивилизованный мир нас поддерживает!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже пятая новость, где Футбол 24 освещает русский произвол на нашей земле.



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