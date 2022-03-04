Віце-президент УЄФА Збігнєв Бонєк із насмішкою відреагував на бажання росіян оскаржувати рішення про заборону збірним і командам загарбника брати участь у міжнародних турнірах.

"Вони можуть робити, що хочуть, але Польща ніколи не буде грати проти країни, яка розв'язала цю шалену війну.

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Путін – божевільний, він переконав свій народ вдертися в Україну. Гинуть діти, мирні жителі, солдати. Це абсолютна ганьба", – цитує Бонєка Sportowe Fakty.

Зауважимо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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