Аталанта цікавиться можливістю підписання 23-річного бразильця "гірників", повідомляє StopAndGoal.

Педрінью розглядає варіант відходу з Шахтаря – на бразильця вже є кілька статусних претендентів

Зараз головний тренер "Богині" Джан П'єро Гасперіні перебуває у пошуках нападника. Фернандо – чудовий варіант, адже легіонери масово втекли з України через напад Російської федерації.

Трансфер нібито може відбутись скоро, якщо УЄФА та ФІФА змінять правила для професіоналів з УПЛ, які через війну вимушено залишились без можливості отримувати ігрову практику.

Нагадаємо, Фернандо виступає за Шахтар з 2018-го. Поточний сезон розпочинав резервним форвардом, але отримав шанс після травми Лассіни Траоре: 14 матчів, вісім голів та два асисти.

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