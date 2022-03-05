Аталанта хоче скористатись війною і за 5 мільйонів придбати форварда Шахтаря
Клуб із Бергамо шукає підсилення в лінію атаки. На радарах опинився Педро Фернандо.
Аталанта цікавиться можливістю підписання 23-річного бразильця "гірників", повідомляє StopAndGoal.
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Зараз головний тренер "Богині" Джан П'єро Гасперіні перебуває у пошуках нападника. Фернандо – чудовий варіант, адже легіонери масово втекли з України через напад Російської федерації.
Трансфер нібито може відбутись скоро, якщо УЄФА та ФІФА змінять правила для професіоналів з УПЛ, які через війну вимушено залишились без можливості отримувати ігрову практику.
Нагадаємо, Фернандо виступає за Шахтар з 2018-го. Поточний сезон розпочинав резервним форвардом, але отримав шанс після травми Лассіни Траоре: 14 матчів, вісім голів та два асисти.
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