Президент Шахтаря лаконічно висловився про державу-агресора і її очільника, який розпочав жорстоку війну в Україні.

"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – цитує Ахметова Економічна Правда.

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Також президент Шахтаря зазначив, що "допомагає Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти".

Крім того, 55-річний Ахметов заявив, що будь-які контакти його бізнесу з Росією розірвані, а контроль над бізнесом втрачено. Зараз у мільярдера немає жодних інтересів та активів у сусідній країні, яка 24 лютого розпочала воєнні дії на території України.

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