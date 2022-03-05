"Тимощук, а де ти пропав? Що, язик в дупу засунув, чи у когось в дупі він стирчить? Патріот ти наш, український. Виявляється ти прапорці малював на щоках для того, щоб попонтуватися?

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Ордець, а ти де? Як там Динамо Москва? Патріоти ви хєрові, бл*дь! Рак (Ярослав Ракицький, – прим.) і Ворона (Андрій Воронін, – прим.): я знав вас мужиками – ви і залишились мужиками. Я знаю, що ви патріоти цієї країни. Я впевнений, що у нас все буде добре", – сказав Алієв у відеозверненні на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Олександр долучився до тероборони Києва, аби зі зброєю в руках захищати Україну від окупанта.

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