"Виключення російських команд з турнірів УЄФА? На сьогодні, вважаю, це санкція, прийнятна для всіх. Це не остаточне покарання, тому що якщо буде ескалація дій – з’являться додаткові санкції. Про російські команди сьогодні взагалі не може бути й мови.

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Білоруси можуть грати як господарі на виїзді без участі вболівальників. Можливі й інші санкції, але вони потребують складніших дій. Наприклад, щоб виключити РФ зі структур УЄФА – це може зробити лише конгрес", – поділився Бонєк у коментарі Sportowefakty.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою. Жоден з тамтешніх гравців чи тренерів відкрито не засудив злочинні дії Путіна на території України.

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