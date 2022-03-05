"Дорогі українці, до вас звертається Жадсон! Я записую це відео, оскільки мені дуже сумно спостерігати за тим, що відбувається в останні вісім днів в Україні. Я за всім стежу, і мені боляче через цю несправедливу війну. Ми, бразильці, і всі держави світу, зараз з вами і молимося за вас, щоб все це якомога швидше скінчилося.

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Я мав за честь пліч-о-пліч проживати з українцями 7,5 років. Ви мене завжди тепло приймали. У вас чудові люди! Я пишаюся тим, як кожен з Вас бореться за демократію. Ми молимося за те, щоб Бог захистив вас. Обійняв вас", – зазначив Жадсон у відеозверненні.

Нагадаємо, бразилець виступав за Шахтар з 2005 по 2012 роки та став автором вирішального голу в фіналі Кубка УЄФА – єдиного єврокубка в історії донецької команди. Також Жадсон забив перший гол в історії Донбас Арени.

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