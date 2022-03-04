Як відомо, український захисник Ярослав Ракицький напередодні покинув Зеніт, за який виступав з 2019 року. Пітерський клуб офіційною причиною розриву контракту вказав "важку сімейну ситуацію".

Ракицький офіційно покинув Зеніт – абсурдне пояснення російського клубу

За інформацією Bobsoccer, Ракицький не зміг продовжувати виступи в Зеніті не з політичних, а з особистих мотивів – зараз український футболіст займається безпекою своїх батьків, які живуть в Україні. Натомість родина Ракицького і надалі залишається у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, нині спостерігається масовий відтік українських футболістів з Росії. Однак є й такі, які не планують покидати країну-окупанта і уникають будь-яких коментарів щодо війни. Одним з таких є уродженець західної України – Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у тренерському штабі Зеніта.

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