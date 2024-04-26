Чемпіонат Нідерландів, 31-й тур

Херенвен – ПСВ – 0:8

Голи: Тіль, 7, 30, Тіллман, 9, 11, Верман, 44, Бакайоко, 52, де Йонг, 71, ван Анхольт, 83

ПСВ зробив ще один крок на шляху до неминучого виграшу чемпіонського титулу. У четвер, 25 квітня, команда Петера Боса знищила Херенвен із рахунком 8:0. Як інформує Voetbal International, ця перемога стала для ейндховенців найбільшою в гостях у клубній історії.

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Теоретично ПСВ міг би стати сьогодні достроковим чемпіоном, якби Фейєнорд у паралельному матчі втратив очки. Перед грою Бос заявив, що помітив деяку додаткову напругу серед своїх гравців. У той момент ще ніхто не знав, чим це обернеться: вже до 11-ї хвилини гри ПСВ вів із рахунком 3:0, що стало найшвидшою перевагою для команди в три м'ячі в матчі чемпіонату з 1982 року.

Зрештою команда Боса забила супернику вісім м'ячів: Малік Тіллман і Гус Тіль записали у свій актив 2+1 за системою гол+пас. До минулого сезону ПСВ не міг здолати Херенвен у гостях із 2011 року. Тепер же ейндховенців прорвало.

Фейєнорд у паралельному матчі переміг Гоу Ехед Іглс із рахунком 3:1 і тим самим відтермінував лідеру чемпіонату свято. Уже в наступному домашньому матчі з роттердамською Спартою ПСВ може оформити виграш ювілейного 25-го чемпіонського титулу.

Нагадаємо, що в період з 2012 по 2014-й рік Херенвеном керував володар "Золотого м'яча" 1988, 1989 і 1992 років Марко ван Бастен.

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