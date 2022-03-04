"Херсон – це Україна! Ми прийдемо і заберемо його назад": Коваленко звернувся до рідного міста, яке окупували загарбники
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать Аталанті, записав звернення до херсонців, які нині перебувають перед російською окупацією.
"Дорогі українці, дорогі херсонці. Як ви знаєте, моє рідне місто Херсон окупували російські війська. До цього там літали російські бомби та російські ракети.
"Темнота і смуток": Левченко приголомшений тупістю росіян, які затято підтримують Путіна
Я щодня на зв'язку зі своїми рідними, друзями, це важко називати зв'язком. Моя сьогоднішня розмова з братом тривала 20 секунд. Вони глушать нам зв'язок, вони обрізають інтернет, по телевізору лише російські новини.
Чому? Вони бояться показати правду? Хочу звернутися до херсонців. Я знаю, в якій ми важкій ситуації зараз, але будьте сильними, тримайтеся. Так само я знаю, що зараз привозять багато російської масовки та їхніх камер – вони хочуть показати, що на них чекали, що їм тут раді. Це не так, їм тут не раді, їх тут ніхто не чекав, ми жили у чудовому місті Херсоні, мирному та доброзичливому.
Херсонці, не ведіться на ці провокації, не будьте масовкою для їхніх телекамер, не підходьте до них і не вірте. Тому що наш президент та наші сили України не забувають своїх. Ми прийдемо і заберемо це місто назад. Україна понад усе. Херсон – це Україна", – сказав Коваленко у відеозверненні на своїй сторінці у cоціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російській війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Ворог не пропускає у місто машини з гуманітарною допомогою і на камеру намагається роздавати продукти, які напередодні забрав із розграбованих ним магазинів.
Росія напала на Україну: Маліновський "виховує" росіянина, крик відчаю Коноплянки, Лапорта заговорив українською (LIVE)