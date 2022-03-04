"Дорогі українці, дорогі херсонці. Як ви знаєте, моє рідне місто Херсон окупували російські війська. До цього там літали російські бомби та російські ракети.

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Я щодня на зв'язку зі своїми рідними, друзями, це важко називати зв'язком. Моя сьогоднішня розмова з братом тривала 20 секунд. Вони глушать нам зв'язок, вони обрізають інтернет, по телевізору лише російські новини.

Чому? Вони бояться показати правду? Хочу звернутися до херсонців. Я знаю, в якій ми важкій ситуації зараз, але будьте сильними, тримайтеся. Так само я знаю, що зараз привозять багато російської масовки та їхніх камер – вони хочуть показати, що на них чекали, що їм тут раді. Це не так, їм тут не раді, їх тут ніхто не чекав, ми жили у чудовому місті Херсоні, мирному та доброзичливому.

Херсонці, не ведіться на ці провокації, не будьте масовкою для їхніх телекамер, не підходьте до них і не вірте. Тому що наш президент та наші сили України не забувають своїх. Ми прийдемо і заберемо це місто назад. Україна понад усе. Херсон – це Україна", – сказав Коваленко у відеозверненні на своїй сторінці у cоціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російській війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Ворог не пропускає у місто машини з гуманітарною допомогою і на камеру намагається роздавати продукти, які напередодні забрав із розграбованих ним магазинів.

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