Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів, що українські клуби отримають можливість продати своїх легіонерів через напад російських окупантів.

Війна в Україні може спричинити масовий відхід легіонерів з клубів УПЛ. Є ймовірність, що усі іноземні футболісти покинуть українські клуби, а ФІФА та УЄФА готові відкрити трансферне вікно виключно для клубів з України.

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"Президент УЄФА Чеферін сказав, що жоден іноземець не поїде безкоштовно. ФІФА та УЄФА незабаром відкриють спеціальне трансферне вікно для всіх іноземців, які виступають в Україні. З тренерським штабом Де Дзербі ще буде розмова", – поділився Срна у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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