Спортивний директор Бешикташа Джейхун Казанджи перебуває у пошуку нового наставника для стамбульської команди з прицілом на наступний сезон.

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За інформацією Fotospor, серед низки кандидатів є італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Представник стамбульського клубу вже провів зустріч з тренером Шахтаря та його агентом і обговорив потенційні деталі співпраці. Де Дзербі заявив, що у ситуації, яка склалася, буде притримуватися рішень керівництва "гірників" та ФІФА.

Нагадаємо, контракт Де Дзербі з Шахтарем розрахований до літа 2023 року.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про бажання Бешикташа переманити одразу трьох гравців "помаранчево-чорних" – Тете, Фернандо та Лассіна Траоре.

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