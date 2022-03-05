"Сьогодні очі всього світу звернені на Харків, де харків'яни щодня демонструють чудеса мужності та самовідданої любові до свого міста. Я переговорив із багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражені героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу.

Ярославський пожертвує коштовною яхтою заради відновлення Харкова

За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть 1 мільярд доларів. Щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами.

Тому під егідою DCH ми запускаємо Програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv. Найближчим часом запрацює сайт, і я розповім докладніше, як усе буде організовано", – поділився Ярославський на своїй Facebook-сторінці.

Додамо, що Харків чи не найбільше постраждав від нападу росіян – окупанти неодноразово скидали бомби на місто.

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