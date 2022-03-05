Ярославський: Нам під силу зібрати для харків'ян навіть мільярд доларів
Президент Металіста Олександр Ярославський звернувся до харків'ян щодо зборів коштів на реставрацію міста.
"Сьогодні очі всього світу звернені на Харків, де харків'яни щодня демонструють чудеса мужності та самовідданої любові до свого міста. Я переговорив із багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражені героїзмом і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу.
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За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть 1 мільярд доларів. Щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами.
Тому під егідою DCH ми запускаємо Програму міжнародної підтримки Харкова World4Kharkiv. Найближчим часом запрацює сайт, і я розповім докладніше, як усе буде організовано", – поділився Ярославський на своїй Facebook-сторінці.
Додамо, що Харків чи не найбільше постраждав від нападу росіян – окупанти неодноразово скидали бомби на місто.
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