Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать седьмая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



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13:20. Павелко анонсировал революционный вариант проведения нового сезона УПЛ. В общей сложности существует 5-6 вариантов развития нашего футбола.

12:45. Сергей Ребров признался, что имел много возможностей трудоустроиться в стране-агрессорке. Работу ему предлагали сразу несколько топ-клубов.

12:00. Владелец Шахтера Ринат Ахметов размышляет над продажей огромной недостроенной яхты. Пока судно известно только под кодовым названием Luminance. После завершения строительства оно имеет все шансы войти в десятку крупнейших суперяхт в мире. По своему тоннажу судно будет сопоставимо с крейсером "москва", потопленным украинскими военными в ходе нынешней войны.

11:25. "Из сборной Украины могут еще некоторых отправить": Сабо прогнозирует дополнительную чистку после приезда топ-легионеров.

10:50. Шевченко вручит ПСЖ трофей Лиги 1. Очевидно, что таким жестом европейский гранд выражает поддержку Украине.

10:10. Российские оккупанты обстреляли еще один стадион Харькова – его использовала сборная Украины.

9:30. Ребров лично принимал подарок от Путина – тяжелые воспоминания о матчах Украины и России. Примечательно, что следующий сезон новоиспеченный чемпион Объединенных Арабских Эмиратов может провести в Украине.