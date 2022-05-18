Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать седьмая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Суркис очертил будущее Динамо, победа и новые потери сборной, страдания Мариуполя

12:06. Петраков объявил заявку на товарищеский матч "сине-желтых" против хорватского клуба – есть очередная потеря.

11:40. Риека – Украина: известная украинская певица исполнит гимн перед товарищеским поединком "сине-желтых".

10:55. "Петракову не привыкать работать в форс-мажорных ситуациях": легенда Динамо с оптимизмом смотрит на дуэль с Шотландией.

9:30. А вот президент Динамо Игор Суркис не видит возможности возобновлять УПЛ в Украине: "Кто гарантирует, что на стадион не прилетит во время футбола?"

9:00. Кополовец призвал провести следующий сезон УПЛ, но не знает, в какой стране. Бывший хавбек Карпат считает, что футбол может стать утешением для украинцев.

17 мая

23:23. Эмполи – Украина: 2 подряд гол дебютанта, карнавальный футбол, самый стабильный игрок и новая потеря в сборной.

21:55. "Если будет критическая ситуация, ребята смогут взять оружие и защищать страну": Кличко – о привилегиях Динамо и Шахтера.

20:45. "У меня ненависть к слову "Россия": Цитаишвили не может простить оккупантам уничтожение Грузии и Украины.

19:20. Оккупанты пытаются украсть даже разбитые автобусы Мариуполя – видео.

18:44. Суркис откровенно рассказал о будущем Динамо – контракт Луческу, продажа звезд и бюджет во время войны.

18:20. Челси рискует получить дисквалификацию – Абрамович не дает гарантий, что деньги с продажи пойдут жертвам войны в Украине.