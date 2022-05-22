Война войной, а футбол остается обязательным пунктом в программе украинских военных.

В субботу в Киеве прошел товарищеский матч объединенной команды ВСУ и терробороны с ветеранской сборной Украины, сообщает Дарницкая районная госадминистрация Киева.

"Когда Шаблий прекратит пиз*еть?": Панков обвинил агента Ярмоленко в сотрудничестве с оккупантами

Организатором поединка выступили Киевская городская администрация, Дарницкая РГА, Ассоциация ветеранов футбола Украины и КДЮСШ "Чемпион".

В составе ветеранской сборной Украины на поле выходили Сергей Погорелый, Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Андрей Хомин, Олег Собуцкий, Артем Старгородский, Виталий Самойлов, Алексей Белик, Геннадий Медведев, Юрий Максимов, Александр Венглинский, Владимир Бондаренко, Андрей Донец, Сергей Чиж, Андрей Воробей.

Матч завершился победой звезд украинского футбола со счетом 6:4. В конце участников матча наградили памятными кубками, а военные в подарок от ветеранов украинского футбола получили футобльную форму и мячи с подписями.

Россия напала на Украину: матч сборной отменен, смерть воспитанника Карпат, революционный вариант проведения УПЛ (LIVE)