Хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль все же останется в российском первенстве.

ЦСКА выкупил Хорхе Карраскаля из Ривера Плейта, сообщает официальный твиттер москвичей.

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По информации Transfermarkt, за колумбийца выплатили 6 млн евро. Добавим, что Карраскаль зимой 2022 стал игроком ЦСКА Москва, подписав контракт на полгода. Одной из причин, что Хорхе останется в России, называют закрытие воздушных границ для самолетов из страны-агрессора.

Колумбиец не может похвастаться яркой статистикой в "чемпионате водокачки" – в 13 матчах экс-хавбек Карпат отличился голом и ассистом.

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