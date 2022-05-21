"Я – сторонник того, чтобы чемпионат состоялся в Украине, там в западной части. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат состоялся здесь для наших людей. Мы, наш футбольный клуб, готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами.

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Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Это тоже наш спортивный фронт – для поднятия духа, чтобы показать несокрушимость украинцев. Даже во время войны мы можем бороться за имя нашей страны", – заявил Козловский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, УПЛ 2021/22 пришлось завершать досрочно и фиксировать турнирную таблицу по состоянию на 18 тур.

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