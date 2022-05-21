"То, что матч с ДР Конго отменен властями Брюсселя, вовсе не означает, что сборная Украины осталась без спаррингов на втором сборе.

Товарищеский матч сборной Украины с ДР Конго не состоится – известна причина

Команда однозначно сыграет по меньшей мере (и в принципе вероятнее всего) один контрольный поединок. И будет он либо в том же Брюсселе, но с другим соперником (резервный вариант существует), либо с тем же ДР Конго, но теперь уже не в столице Бельгии", – написал Бурбас в Telegram-канале BurBuzz.

Напомним, до матча плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии осталось чуть больше недели. Александр Петраков до 1 июня планировал провести еще два спарринга, однако товарищеский матч с ДР Конго сорвался.

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